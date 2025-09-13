Sivasspor, Sarıyer'i İstanbul'a eli boş gönderdi

Trendyol 1.Lig'in 5.haftasında Sivasspor evinde Sarıyer'i Turaç Böke'nin golüyle 1-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
17. dakikada ceza sahasında topla buluşan Yusuf Cihat Çelik'in şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
30. dakikada Yusuf Cihat Çelik ile duvar pası yapan Ethemi'nin ceza sahası dışından sert şutunda top uzak direğin yanından dışarı gitti.
40. dakikada Dembele'nin pasında topla buluşan Regattin'in şutunda kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kornere çeldi.
66. dakikada Ethemi'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Bekir Turaç Böke, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
84. dakikada ceza sahasında topla buluşan Bekir Turaç Böke'nin rakibini çalımlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.