Sivasspor, Simic transferini açıkladı

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor,29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Sırp Veljko Simic ile anlaşmaya vardı.

Veljko Simic, Kulüp Başkanı Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

17 Şubat 1995'te Sırbistan'da dünyaya gelen Veljko Simic, futbola ülkesinde Kızılyıldız altyapısında aşladı. Ardından Basel, NK Domzale, Schaffhausen, Chiasso, Winterthur,Zemun ve Vojvodina forması giyen sporcumuz son olarak Omonia Lefkoşa da forma giydi.

Profesyonel kariyerinde 334 maça çıkan Simic 55 gol atarken, 35 de asist yaptı.