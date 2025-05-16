Sivasspor, son şansı için hazırlanıyor

Kaynak: AA
Sivasspor, son şansı için hazırlanıyor

Süper Lig’de kümede kalması oldukça zorlaşan Sivasspor, şansını sonunu kadar zorlamak için önündeki iki maçı da kazanmak istiyor.

Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, dar alan oyun ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sonlandıracak.

Reeder Samsunspor ile Net Global Sivasspor 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. Sivasspor, 35 puanla ligde 16. Sırada yer alıyor.

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