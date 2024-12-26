Sivasspor Süper Lig’de 900 puana ulaştı

Kaynak: AA
Sivasspor Süper Lig’de 900 puana ulaştı

Sivasspor 19 sezondur mücadele ettiği Süper Lig’de önemli bir başarıya imza attı. Süper Lig’de 651 maça çıkan Sivasspor 900 puana ulaştı.

Net Global Sivasspor, Süper Lig serüveninde toplam 900 puana ulaştı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ilk kez 2005-2006 sezonunda Süper Lig'e "merhaba" diyen Sivasspor, 19 sezondur mücadele ettiği ligde önemli başarıya imza attı.

Süper Lig'de bugüne kadar 651 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, 240 galibiyet, 180 beraberlik ve 231 mağlubiyet yaşadı.

Bu süreçte 884 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 899 gol gördü. Kırmızı-beyazlı ekip, maç başına 1,38 puan ortalaması yakalamayı başardı.

Süper Lig'in başlangıç yılı olan 1959 sezonundan bugüne kadar toplam 77 takım mücadele etti.

Sivasspor, 900 puanla en çok puan toplayan takımlar sıralamasında 17. basamakta yer aldı.

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