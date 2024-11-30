Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: "Bireysel hatalar ve seyirci baskısı mağlubiyeti getirdi"

Kaynak: İHA
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: "Bireysel hatalar ve seyirci baskısı mağlubiyeti getirdi"

Bülent Uygun, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bireysel hatalar ve seyirci baskısı mağlubiyeti getirdi" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bireysel hatalar ve seyirci baskısı mağlubiyeti getirdi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor, deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bülent Uygun açıklamalarda bulundu. Uygun, "Gayet güzel, keyifli, çekişmeli pozisyonlarla ürettiğimiz, kazanmak adına birçok pozisyona girdiğimiz bir maçta maalesef mağlup ayrıldık. Biraz da bireysel hatalarla birlikte, kendi bireysel yeteneklerimizle de maalesef golü bulamadık. Kaçırdığımız gollerden sonra da rakibimiz bizi yenmeyi başardı. Tabii seyirci baskısıyla hakem bütün takdir haklarını rakipten yana kullandı. Dolayısıyla da maçı kazandılar. O yüzden de rakibimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Son Haberler
Yanan kablolardan yere alev parçaları saçıldı
Yanan kablolardan yere alev parçaları saçıldı
Antalya'da depreme aracında yakalanan sürücü: "Arabayı biri sallıyor sandım"
Antalya'da depreme aracında yakalanan sürücü: "Arabayı biri sallıyor sandım"
İnşaatı biten evde hırsızlık yaparken yakalandı
İnşaatı biten evde hırsızlık yaparken yakalandı
Sakarya’da ağır tonajlı araçlara denetim yapıldı
Sakarya’da ağır tonajlı araçlara denetim yapıldı
Kafe sahibi, tost satmaya başlayan kahvehaneye silahla saldırdı: 2 yaralı var
Kafe sahibi, tost satmaya başlayan kahvehaneye silahla saldırdı: 2 yaralı var