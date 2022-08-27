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Rıza Çalımbay: Hedefimiz Beşiktaş'tan puan almak

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçına puan yada puanlar için çıkacaklarını söyleyerek, “Bizim tek amacımız iyi oynayıp oradan puanla çıkmak. Tek düşüncemiz o. Çok zor olacak, çünkü büyük bir baskı olacak orada. İyi de kadroları var” dedi.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 15:04
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 15:05
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu

Rıza Çalımbay: Hedefimiz Beşiktaş'tan puan almak
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarındaki rakiplerini değerlendirerek sözlerine başladı. Çalımbay, “Hiçbir takımı seyretmeden yada oynamadan yorumda bulunmak doğru değil. Bu oynayacağımız takımların lig maçlarını seyredeceğiz. Vakit buldukça canlı şekilde seyretmeye çalışacağız. Oyuncularımıza da seyrettireceğiz. Hepsi de bana göre iyi takımlar, kendi ülkelerinin şampiyon takımları. Çok dikkatli şekilde bakmamız lazım. İsmine bakıp burası kolay, burası zor demek doğru değil. Önce görmemiz ve seyretmemiz gerekiyor.

Nasıl buraya kadar geldiklerini bilmeliyiz. Analinizi yaptıktan sonra net bir şekilde söyleriz. Önemli olan burada biziz. 2 tane Malmö maçı oynadık. İkisinde de güzel pozisyonlar yakaladık ama en büyük sıkıntımız gol. Yaptığımız bireysel hatalardan yediğimiz goller var. En son oynadığımız maçı mükemmel oynadık, güzel pozisyonları değerlendiremedik. O pozisyonlardan birini değerlendirseydik farklı olacaktı. Ayrıca oyuncularımızın hepsi yüzde yüz hazır değildi. O yüzden de sıkıntı yaşadık” dedi.

''BİZ GRUPLARDAN ÇIKACAĞIZ''
Gruplardan çıkacaklarını inandığını söyleyen Çalımbay, “İlk grup maçımıza kadar arkadaşlarımız belirli bir seviyeye geleceklerdir. İyi bir şekilde de grup maçlarımıza başlayacağız. Gruplardan çıkmak istiyorsak özellikle kendi sahamızda oynayacağımız maçları mutlaka çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor, en önemlisi bu. Ben bu gruptan çıkacağımıza yürekten inanıyorum.

Herhangi bir şanssızlık veya sakatlık yaşamazsak biz gruplardan çıkacağız. Burada zor olan grupların dışında oynayacağımız lig maçları. Hem lig hem Avrupa’yı götürmek biraz zor oluyor. Arkadaşlarımızda yorgunluk, sakatlık oluyor. Birde istenilen şekilde antrenman yapamıyorsunuz. Sürekli şekilde maç oynuyorsunuz. Bundan önce nasıl yaptıysak yine yapacağız, hatta çok daha iyi olacağız” ifadelerini kullandı.

''ÇOK DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR''
Çalımbay, pazartesi günü Beşiktaş ile oynayacakları maçın zor geçeceğini vurgulayarak, “Beşiktaş maçı tam deplasman maçı. Beşiktaş’ın en büyük desteği taraftar. Beşiktaş taraftarının önünde oynamak, o coşkuyla mücadele etmek tabii ki kolay değil, çok zor. Her şeyden önce mükemmel bir konsantre ve oyun disiplini olması gerekiyor, buradan puan yada puanlar çıkarmak istiyorsak. Bizim tek amacımız iyi oynayıp oradan puanla çıkmak. Tek düşüncemiz o. Çok zor olacak, çünkü büyük bir baskı olacak orada. İyi de kadroları var. Çok dikkat etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

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Poyraz
27.08.2022 20:39
Her sene aynı hikaye 5 yer oturursunuz  
 
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