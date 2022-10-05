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Rıza Çalımbay: Bizim için milli maç gibi

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Konferans Ligi'nde Ballkani maçı öncesi konuştu.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 14:03
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Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay: Bizim için milli maç gibi
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Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında yarın Kosova temsilcisi Ballkani'yi ağırlayacak. Karşılaşma öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay ve Dimitrios Goutas basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

GOUTAS: LİGDE GİDİŞATIMIZ İYİ DEĞİL
İlk olarak söz alan Goutas, "Ligde gidişatımız iyi değil. Ama çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Kendimizde düzeltmemiz gereken noktalar var. Ballkani maçının kritik bir maç olduğunu düşünüyorum.

Geçen yıla göre yüzde 100 performansıyla oynadığımı söyleyemem. Gol atamadığım için değil çok gol yediğimiz için hayal kırıklığı içindeyim. Öncelikli amacım kaleyi korumak." dedi.

ÇALIMBAY: KRİZİN ÜSTÜNE GİTMEK DAHA KÖTÜ
Rıza Çalımbay ise, "Takım için çok önemli maç. Kendi sahamızdaki iki maçı kazandığımızda gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Rakibimiz Kosova takımı. Analiz yaptığımızda güçlü bir takım olduğunu görüyoruz. Bu maçlar lig maçından farklı. Bu maçlar bizim için milli takım maçı gibidir.

Burada kriz varken krizin üstüne gitmek daha kötü. Önemli olan bu krizi yönetmek. Avrupa bittikten sonra hep çıkışa geçtik. Şimdiye kadar hiçbir başarısız sezonumuz geçmedi. Ama biz iki yerde oynadığımız yerde zorlanıyoruz. Sakatlıklar oluyor.'' 

''LEKE JAMES'İN OLMAMASI BÜYÜK PROBLEM''
''Bizimle Avrupa'ya giden Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir üst düzey kadrolara sahipler. Biz de Leke James'in olmaması büyük problem.''

''BİZİM İÇİN FİNAL MAÇI GİBİ''
''Yarınki maç bizim için final maçı gibi. Burada taraftar desteğine çok ihtiyacımız var. Herkesin buraya gelip tek yürek olarak takımı desteklemesi gerek. Bizim desteğe ihtiyacımız var.''

''ÇOK DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR''
''Rakip öyle kolay bir değil. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Slavia Prag maçında da 10 kişi kalmalarına karşın son dakikalarda gol yediler. Hatay maçını buraya taşımamız gerekiyor. Tek hedefimiz maçı kazanmak. Sakatlarımız var. Ziya, Leke James, Keita sakat. Bu arkadaşlardan yararlanamayacağız Buradan alınacak galibiyet ligi çok etkileyecek. Hem Türkiye'ye hem Avrupa'ya odaklanacağız. Ekimde 8 maç oynayacağız. Avrupa'ya gelmişsen oynamak zorundasın.''

''KUPAYI ALDIĞIMDA HERKES BAYRAM EDİYORDU''
''Böyle durumlarda liderlerin sinirlenmemesi gerekiyor. Ben krizi yönetirim. Ama dışarıdan tepki gelirse bu zorlaşır. Kupayı aldığımda herkes bayram ediyordu. Böyle kriz anlarında kişiler belli olur. Oyuncuları yuhalarsan daha geriye gideriz. Bu ligde çok maç var. Bunlar telafi edilir.

Yarınki maç barış maçı olabilir. Taraftarın sahip çıkması gerekiyor. İki gün önce oyuncular mükemmel bir toplantı yaptı. Buradaki birlik ve beraberlik sahaya yansırsa sorunumuz kalmaz. Ne kadar çalışırsak çalışalım bireysel hataya bir şey yapmanız mümkün değil. Ligdeki maçları telafi etme şansımız var ama Avrupa'da bu yok" dedi. 

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