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Rıza Çalımbay isyan etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ligin 6. haftasında İstanbulspor ile oynayacakları karşılaşmanın gününe ve saatine tepki gösterdi.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 11:26
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 11:55
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay isyan etti

Rıza Çalımbay isyan etti
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Çalımbay yaptığı açıklamada, ligde ve Avrupa'da üst üste maçlar oynadıklarını söyledi.

Ligdeki programın yanlış olduğunu ileri süren Çalımbay, "UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın saat 22.00'de Slavia Prag ile oynayacağız. Maç gece bitiyor. Futbolcularımın uyuması nereden baksanız gece saat 03.00-04.00'ü bulacak. Akşama takımı toplasak hafif bir idman yapacağız, cumartesi günü de hafif bir idman yapacağız. Pazar günü de bizim maçımızı saat 17.00'ye alıyorlar. Hadi her şeyi yaptınız bari maçın saatini 21.45'e alın." dedi.

Çalımbay, Slavia Prag maçında sakatlanabilecek oyuncunun ligdeki İstanbulspor maçına yetişme şansının bulunmayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İstanbulspor takımı uçakla dönemiyoruz diye itiraz etmiş. Fatih Karagümrük takımı da aynı şekilde geldi oynadı ve 1 gün kalıp gitti. İstanbul'da biz de Beşiktaş ile oynadık aynı gün dönemedik, 1 gün kaldık orada. İstanbulspor'da aynı şekilde dönsün ne olacak? Bana göre Sivasspor olduğu için biraz hafife alıyorlar, doğru dürüst program yapamıyorlar. Trabzonspor, Medipol Başakşehir takımları maçlarını pazartesi oynuyor, Fenerbahçe'nin bu hafta maçı yok. Bizi de pazartesi günü oynatsınlar, ne var ki. Bu çocuklara yazık günah."

Haftada üç maç oynadıklarına değinen Çalımbay, takımının yorulduğunu ifade etti. Çalımbay, Sivasspor'un bu konuda hafife alındığını savunarak, "Biraz saygı göstermeleri gerekiyor, bu takım da Avrupa'da oynuyor. Hem ligi hem Avrupa'yı götürmeye çalışıyoruz. Çok büyük bütçeye sahip bir takım değiliz, onun için biraz bize karşı saygılı olmaları gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Ortada bir gerçek var, iki günde bir maç oynanmaz." ifadelerini kullanan Çalımbay, fikstürde düzeltilme yapılması gerektiğini belirtti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında yarın saat 22.00'de Çekya temsilcisi Slavia Prag ile evinde karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 11 Eylül Pazar günü saat 17.00'de İstanbulspor'u konuk edecek.

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