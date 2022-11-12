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Rıza Çalımbay'dan Ümraniye maçı sonrası flaş açıklama

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 17:52
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay konuştu

Rıza Çalımbay'dan Ümraniye maçı sonrası flaş açıklama
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ümraniyespor'la 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın hedefledikleri gibi geçmediğini belirtti.

Ligde istedikleri yerde olmadıklarını belirten Çalımbay, şunları kaydetti:

"İlk yarı gerçekten kötü oynadık, kötü başladı, kötü gitti. Gol de yedik, geriye de düştük. Bu kadar kötü oynayacağımızı beklemiyordum. İkinci yarı hem taktik hem de oyuncu değişiklikleri yaptık ve bu yarı iyi oynadık. Pozisyonlarımız da oldu, gol de attık. Gayet iyi giden bir maçtı. Hiç beklemediğimiz anda da penaltı olunca yapacak bir şey yok. Bulduğumuz pozisyonları kaçırmamız gerekiyordu.

İkinci yarı daha iyi oynadık pozisyonları değerlendiremedik. Geçen hafta Fenerbahçe maçı da penaltıyla gitti bu maçta aynı şekilde oldu. Burada yapacak bir şey yok. 22 maç oynadık ve oyuncularımızda yorgunluk ve bıkkınlık olabilir. Ara bizim için çok iyi oldu. Arayı çok iyi bir şekilde değerlendirip, hem lige hem de Türkiye Kupası'na çok iyi bir şekilde girmek istiyoruz. Şu andaki tek düşüncemiz bu."

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