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Rıza Çalımbay'dan flaş Fenerbahçe maçı açıklaması: Kloop'u örnek gösterdi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa'da elde ettikleri sonuçlarla ilgili konuştu

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 16:16
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan çarpıcı sözler

Rıza Çalımbay'dan flaş Fenerbahçe maçı açıklaması: Kloop'u örnek gösterdi
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Avrupa kupalarında yaptığımız kolay bir şey değil. Hiçbir Anadolu takımı 3 sene üst üste Avrupa'ya gidememiş, inşallah devamını getireceğiz" dedi. 

Çalımbay, "Biz Avrupa'daki karşılaşmalara Milli Takım maçı gibi çıkıyoruz. Zor gruptu. Geçen sene S.Prag, F.Bahçe'yi elemişti. Bizim grupta da favoriydi. Tek üzüldüğüm konu; Milli Takım'a bir oyuncu veremedik. Avrupa'da güzel işler yapmış bir takımız, en az bir futbolcumuzun gitmesi gerekir" diye konuştu.

Çalımbay, "Fenerbahçe maçını düşünerek rotasyon yaptı" iddiaları üzerine şunları söyledi:

"Kesinlikle yanlış. Yatabare, Antalya maçında sakatlandı. Üzerine gidersen, oyuncunu kaybedersin. Klopp bile '3 günde bir maç oynayınca sakat veriyoruz' dedi. 3 senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Bir Anadolu takımının verebileceği tüm puanları veriyoruz. Belki 3 büyüklerde bile 3 sene üst üste Avrupa'ya gidemeyen takım oldu. Eleştirilerde bulunanlar, ülke puanını düşünüyorsa böyle kazanılır ülke puanı."

Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin bu sezon çok iyi olmasında Jesus'un katkısı olduğunu belirterek, "Ben yabancı hocaya olumsuz bakmıyorum. Kaliteli isimler gelip, güzel işler yaptığı zaman Türkiye'yi iyi yerlere getirir. Arda Güler'i çok seviyorum. Çok yetenekli. Sessiz, sakin. Futbolun dışında bir şey düşünmüyor" ifadelerini kullandı.

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