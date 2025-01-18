Sivasspor, Trabzonspor maçına hazırlanıyor

Kaynak: DHA
Sivasspor, Trabzonspor maçına hazırlanıyor

Sivasspor, deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kritik mücadele Pazartesi günü oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

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Sivasspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından eğitsel oyun oynayan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

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Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Trabzon'a gidecek.
Trabzonspor ile Sivasspor, 20 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

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