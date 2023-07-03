Sivasspor yeni hocasını açıkladı

Sivasspor 4 senedir takımın başında olan Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirdiğini açıkladığı Servet Çetin'le 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan başkan Mecnun Otyakmaz;

"TAKIMIMIZI EN İYİ TANIYAN İSİM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

"Yeni bir başlangıç olacak, sadece imza değil, bir birlikteliğin devamı ve taçlandırması diye düşünüyoruz. Servet Çetin hocamızla önümüzdeki yıllarda uzun beraberlikler kurmak için bugün akdimizi imza altına alıyoruz. Hem camiamız hem de hocamız için hayırlı olur. Daha önce Fenerbahçe'de görev yaparken, oradan ayrıldığında görüştüğümüzde Sivasspor'a gelmeyi istediğini, 'kazandığım parayı Sivasspor'a hediye edip ayrılmak istiyorum' demişti. Sezon sonu elini kolunu yerine getirerek ayrılacak durumda olmasına rağmen, Galatasaray'a transferlerinde sözleşme olmamasına rağmen kazandığı parayı bize iade ederek ayrılmıştı. Hem o sana futbolu ile hem de giderken bu sözün hakkını vermişti. Teknik adam olmaya karar verdikten sonra Rıza hocamızla 7 yıllık bir beraberliği söz konusu. Son 4 yılı kulübümüzde geçirdi. Takımımızı en iyi tanıyan isim olduğunu düşünüyoruz. Son 4 yılda kendisini yakından tanıma fırsatı buldu. Bizim için en iyi tercihin Servet Çetin olacağına karar verdi yönetim kurulumuz. Tekrar Avrupa kupalarında yerimizi almak en büyük hedefimiz. Yayın gelirlerinin, kulüp gelirlerinin azaldığı, masraflarının arttığı dönemdeyiz. Gençlerimize önem vererek, yenilerini kazandırarak, onları değerlendirip satarak, kulübümüze bir temel kazanç ve ufuk getirmeyi düşünüyoruz. Hocamızla da düşüncelerimizin aynı paralelde olduğunu biliyoruz. Taraftarımızın da desteği ile mücadeleci bir kolej takımı oluşturarak başarıya ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SERVET HOCA İSMİ AKLIMIZDAYDI"

Göreve geldiği günden bu yana yaptığı teknik direktör tercihleri hakkında değerlendirmede bulunan Mecnun Otyakmaz "Burada uzun süre görev aldığımız için, hocaların durumunu tespit etme şansımız oluyor. Hocamızın karakterini, oyun anlayışını, hedeflerini biliyoruz. Bazı dengeleri düşününce kararlar çok rahat olmuyor ama bizim gönül rahatlığı ile teslim edeceğimiz arkadaşımız. Daha önce Bülent Uygun, Hakan Keleş, Roberto Carlos, Sergen Yalçın, Okan Buruk hocamız buralardan geçti. Sonrasında bazıları şampiyonluklar yaşadılar. Tespitlerimizin doğru olduğu ortaya çıkıyor. Olası Rıza hoca ayrılığında Servet hoca ismi aklımızdaydı. Bunu değerlendirmiş olduk" dedi.

"TRANSFER ZOR BİR İŞ"

Transfer konusuna da değinen Mecnun Otyakmaz "Ayrılan çok oyuncumuz oldu. Takımın neredeyse yarısı boşalmış durumda. Bazıları ile yeniden görüşebiliriz ama beklentilerin yüksek olduğunu görüyoruz. Anlaşabileceğimiz olursa, onlara kucak açmamız gerekiyor. Onun haricinde eksiklerimiz için çalışmalar devam ediyor. Hızlı bir şekilde transferleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. Transfer zor bir iş. Geçen yıldan kalan borçları da çözmek için çaba gösteriyor. Yönetimimizde herkes elinden geldiğince çalışıyor. O borçları ödeyip, takıma faydalı olacak oyuncularımızı mutlaka kazandıracağımızı söyleyebilirim. Gradel için bize bir görüşme izni isteği geldi, kabul ettik. Ancak bizim sözleşmeli oyuncumuz. Yüksek bir bonservis gelir, oyuncu da ayrılmak isterse kulübün menfaatlerini gözetebiliriz" ifadelerini kullandı.

"ZAMAN HER ŞEYİN İLACI"

3 Temmuz şike davasının yıl dönümü olması sebebiyle Mecnun Otyakmaz "Bu kumpası açanlar 15 Temmuz'da da devletimize kumpas açmaya çalıştılar. Bizler burada, camiamızla birlikteyiz. Onlar da bin yıllık cezalarla bunun bedelini ödüyorlar. Bizim için onur kırıcı iddialar ile karşılaşmıştık. Zaman her şeyin ilacı. Adalet ağır aksak işlese de hem kulübümüzü hem bizleri aklayarak hak ettiğimiz değeri verdi" şeklinde konuştu.

"BURADA BAŞLAMAM BENİM İÇİN DOĞRUYDU"

Sivasspor'da ilk teknik direktörlük deneyimi yaşayacak olan Servet Çetin, "Sivas benim için çok önemli. Burada 1 sene futbol oynadım, 4 sene yardımcı antrenörlük, şimdi nasip olursa teknik direktörlük yapacağız. Bende yeri ayrı, gençliğim burada geçti. Kulübün dinamiklerini iyi biliyorum. Çalışma ortamı bir antrenör için oldukça iyi. Yardımcı olarak başladığımda gerçekten doğru yönetilen bir kulüp, hocaların işini kolaylaştıran bir kulüp olduğunu gördüm. Burada başlamam benim için doğruydu. Herkes taşın altına elini koyuyor. Kısa sürede başladık çalışmalara. İnşallah Sivas'ı hak ettiği yerlere getireceğiz. Biz elimizden geldiğince çalışıp ondan sonrasını hep beraber göreceğiz. Burası benim için gerçekten çok değerli ve kulübün başarılı olması için elimizden gelen çabayı göstereceğim" ifadelerini kullandı.

"BİR HEDEF BELİRTMEK DOĞRU OLMAZ"

Çalışmalara bugün itibariyle süratle başlayacaklarını ifade eden genç teknik direktör, "Kulübümüze uygun oyuncular seçmeye çalışıyoruz. İşimiz zor. İnşallah kulübümüze layık oyuncuları seçip alacağız. Konuyu yöneticilerimizle istişare ediyoruz. Sözleşmesi bitenler arasında kalmasını istediklerimiz olur, mevcutların durumunu da değerlendireceğiz. Eksik bölgelere doğru oyuncuları bulmak için çalışıyoruz. İstişare ile en kısa sürede onu belirleyeceğiz. Şimdiden ligde bir hedef belirtmek doru olmaz. Üst sıralarda yer almak için elimizden gerekeni yapacağız. Tek bir sistem üzerinde olmayacağız. Farklı sistemlere geçebiliriz. Coşkulu, rakibi ısıran, oyun oynamaya çalışan bir takım olacağımızı söyleyebilirim. Gelen oyuncuları diğerleri ile harmanladıktan sonra daha iyi şeyler ortaya çıkacaktır. Öncelikle kulübümüzü belli bir seviyeye getirmemiz gerekiyor. Genç oyunculara elimden geldiğince fırsat vermeye çalışacağım. Başkanımız altyapıya çok önem verdi. Her türlü ilgileniyorlar. Bir tek pandemi dönemi gerilemeye sebep oldu ama mevcut oyunculardan iyi olanları kampa alıp, değerlendireceğiz" diye konuştu. (DHA)