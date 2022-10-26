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Dan Petrescu'dan Sivas'a gözdağı: Kazanan lider olacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. haftasında perşembe Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Romanya temsilcisi CFR Cluj'da teknik direktör Dan Petrescu, maçı kazanarak grubu lider olarak bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 20:22
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Sivasspor'a konuk olacak Romanya temsilcisi CFR Cluj'da teknik direktör Dan Petrescu, maçı kazanarak grubu lider olarak bitirmeyi hedeflediklerini açıkladı

Dan Petrescu'dan Sivas'a gözdağı: Kazanan lider olacak
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Petrescu, mücadelenin oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Sivasspor'a iç sahada kaybettiklerini, daha sonrasında yaptıkları karşılaşmaları kazandıklarını hatırlattı.

Takımının şu anda çok iyi bir konumda bulunduğunu ve maça hazır olduklarını dile getiren Petrescu, "Evimizdeki maçta da iyi oynadık, şanssız bir şekilde kaybettik, bu maçı kazanacağız. Bu maçı kim kazanırsa grubu lider olarak bitirecek." diye konuştu.

"Buraya tur atlamaya geldik"

Orta saha oyuncusu Karlo Muhar ise karşılaşmanın her iki takım için de çok önemli olduğunu kaydetti.

Kritik bir maça çıkacaklarını aktaran Muhar, "İki takımın üstünde de baskı var, bu maçı kazandığımız takdirde gruptan bir sonraki aşamaya geçme şansımız var. Bu yüzden bu maç için her iki takım da büyük bedeller ödeyecek. O yüzden buraya her şeyimizi vermeye ve tur atlamaya geldik." ifadelerini kullandı.

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