Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi

Kaynak: İHA
Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda dün deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşan ve rakibini 2-0 mağlup eden Sivasspor, ara vermeden bugün yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulüp tesislerinde yoğun kar yağışı altında Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından 5’e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, dar alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı. Kocaelispor maçında 60 dakika üzeri oynayan sporcular ise yenileme çalışması yaptı. Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

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