Sivasspor'da değişiklik resmen açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor dernek statüsünden çıkılıp bundan böyle spor kulübü olarak devam edileceğini duyurdu.

KAYNAK: AA
Sivasspor'da değişiklik resmen açıklandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un dernek statüsünün spor kulübü olarak değiştirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nda yapılan değişiklikle spor kulüplerinin dernek statüsünden çıkartılıp spor kulübü olarak faaliyetlerine devam edeceği yönünde alınan karar anımsatıldı.

Kırmızı-beyazlı ekibin 17 Haziran'da olağan genel kurul yaptığı aktarılan açıklamada, tüzük değişikliği ile Sivasspor Kulübü Derneği olan statüsünün spor kulübü olarak değiştirildiği ifade edildi.

(AA)

Öne Çıkanlar
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
İngiltere göçmenleri engelleyecek yasa tasarısını parlamentodan geçirdi Dünya
İngiltere göçmenleri engelleyecek yasa tasarısını parlamentodan geçirdi
Bir kişiye çıkan loto bakın nerede oynanmış? Sayısal lotoda 248 milyonun bir kişiye çıktığı iddia edildi Güncel
Bir kişiye çıkan loto bakın nerede oynanmış? Sayısal lotoda 248 milyonun bir kişiye çıktığı iddia edildi
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü Ekonomi
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Erzurum’daki Rus Kilisesi restore edildi Kültür Sanat
Erzurum’daki Rus Kilisesi restore edildi
Borsa günün ilk yarısında geriledi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Otomobile ile motosiklet çarpıştı Güncel
Otomobile ile motosiklet çarpıştı
Kuşadası’nda asfalt eridi terlikler yola yapıştı Yaşam
Kuşadası’nda asfalt eridi terlikler yola yapıştı