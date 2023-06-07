Sivasspor'da flaş ayrılık

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sivasspor'da flaş ayrılık

Editör: Fatma Demirkaya

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, görevinden ayrıldığını açıkladı.

"GÜZEL BİR ŞEKİLDE AYRILIYORUZ"
Sezonun sona ermesiyle birlikte bir açıklama yapan Rıza Çalımbay; “Sivas’ta 4 yıl çalıştık ve şimdi ayrılma vakti. Kimseye kırgınlığım yok. Güzel bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Burası benim memleketim, tekrar geri dönmek üzere ayrılıyorum” ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH GERİ GELİRİZ"
Ayrılığın iyi geleceğini söyleyen Çalımbay, “Bizim sözleşmemiz bitti. Kulübün kongresi var. Yönetimin de önünü açıyoruz. Bir süre ayrılığın iyi olacağını düşünüyorum. Ondan sonra inşallah geri geliriz” dedi. Deneyimli teknik direktör takımıyla 3 sezon üst üste Avrupa’da mücadele etti. Çalımbay, aynı zamanda Sivasspor’a Türkiye Kupası’nı kazandırmıştı.

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