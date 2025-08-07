Sivasspor'da forma numaraları belli oldu

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekibin oyuncularının yeni sezonda giyeceği formaların sırt numaraları ve arkasına yazılacak isimler belirlendi. Yeni transferlerden kaleci Göktuğ Bakırbaş 1, defanstan Feyzi Yıldırım 26, Çağlayan Menderes 90, Mert Çelik 20, Okan Erdoğan 3, orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin 17, Ahmet Çakmak 22, Kamil Fidan 15, forvetten ise Alıou Badjı 11 ve Benjamin Kimpioka 23 numaralı formayı giyecek.

DİĞER FUTBOLCULARIN YENİ SEZONDAKİ FORMA NUMARALARI İSE ŞÖYLE:

"Ali Şaşal Vural 35, Kaan Sarman 41, Arda Erdursun 16, Mehmet Albayrak 4, Emirhan Başyiğit 5, Özkan Yiğiter 6, Murat Paluli 7, Charis Charisis 8, Alex Pritchard 10, Samuel Moutoussamy 12, Bekir Turaç Böke 14, Emre Gökay 19, Veljko Simic 21, Oğuzhan Aksoy 25, Erdem Güleç 50, Uğur Çiftçi 58, Sinan Kaya 66, Yusuf Kefkir 77, Talha Şeker 88, Yılmaz Cin 96, Barış 99."