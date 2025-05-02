Sivasspor'da Galatasaray öncesi eksikler moralleri bozdu

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda lider Galatasaray ile karşılaşacak.
RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ozan Ergün yönetecek.
Sivasspor, bugün İstanbul'a giderek burada yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.
SİVASSPOR GALATASARAY'A KARŞI 3 EKSİKLE MÜCADELE EDECEK
Kırmızı beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Djordje Nikolic, Jan Bieganski ve Alaaddin Okumuş Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda 34 puan topladı.