Sivasspor'da Goutas şoku

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor, evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
Karşılaşmanın 21. dakikasında Sivasspor'dan Goutas, sarı kart gördü ve geelcek hafta oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Sivasspor'un defans oyuncusu Goutas, sarı kart gördü ve Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor, evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
Karşılaşmanın 21. dakikasında Sivasspor'dan Goutas, sarı kart gördü ve geelcek hafta oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.