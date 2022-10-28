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UEFA Konferans Ligi'nde haftanın oyuncusu Yatabare

Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor'un Cluj galibiyetinde 2 gole imza atan Mustapha Yatabare, UEFA Konferans Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 16:49
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Sivasspor'da Mustapha Yatabare UEFA Konferans Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi

UEFA Konferans Ligi'nde haftanın oyuncusu Yatabare
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UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. maçında temsilcimizi Sivasspor ile Romanya ekibi CFR Cluj karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı temsilcimiz Sivasspor 3-0'lık skorla kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Mustafa Yatabare, 65. dakikada Max Gradel ve 73. dakikada ikinci kez Mustafa Yatabare kaydetti.

Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor'un Cluj galibiyetinde 2 gole imza atan Mustapha Yatabare, UEFA Konferans Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.

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