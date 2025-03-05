Sivasspor’da Ömer Erdoğan dönemi sona erdi

Sivasspor’da son haftalarda yaşanan kötü gidiş sonrası Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı.

Kırmızı beyazlılar yaptığı açıklamada “Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırma kararı almıştır. Ömer Erdoğan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Teşekkürler Ömer Erdoğan



Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırma kararı almıştır.



Ömer Erdoğan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar… pic.twitter.com/Q8h09u1KKR — Sivasspor (@Sivasspor) March 5, 2025

Sivasspor, Süper Lig’de topladığı 26 puanla düşme hattında yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde Sivasspor’un Ömer Erdoğan ile yollarını ayırarak yerine Rıza Çalımbay’ı getirmesinin beklendiği kaydedilmişti.