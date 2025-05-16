Sivasspor'da Rey Manaj kadro dışı bırakıldı

Düzenleme: Kaynak: fanatik
Sivasspor'da Rey Manaj kadro dışı bırakıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da Rey Manaj kadro dışı bırakıldı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağı Samsunspor maçına hazırlanan Sivasspor'da önemli bir gelişme yaşandı.

Fanatik'in haberine göre kırmızı beyazlı takımın en önemli isimlerinden olan Rey Manaj kadro dışı bırakıldı.

RIZA ÇALIMBAY UYARMIŞTI

Bodrum FK karşılaşmasında oyundan alınırken tepki gösteren Manaj için Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay "Bir şehir onu seviyor, onun da bir şeyler yapması lazım" demişti. Oyuncu daha sonra antrenmanlara katılmamıştı. Sivasspor bu hareketlerin ardından kadro dışı kararı aldı.

Manaj bu sezon Süper Lig'de 27 maçta 12 gol ve 8 asist ile oynadı.

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