Sivasspor'da Rey Manaj'ın sözleşmesi 1,5 yıl uzatıldı

Kaynak: İHA
Sivasspor'da Rey Manaj'ın sözleşmesi 1,5 yıl uzatıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da Rey Manaj'ın sözleşmesi 1,5 yıl uzatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Bahattin Eken'in Rey Manaj ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından mevcut sözleşmesinde...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da Rey Manaj'ın sözleşmesi 1,5 yıl uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Bahattin Eken'in Rey Manaj ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından mevcut sözleşmesinde bulunan "20 maç oynama" maddesi kaldırılarak, oyuncuyla 1,5 yıllık yeni bir anlaşma sağlandığı belirtildi.

Eken, yeni sözleşme süreci ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Rey Manaj, sadece attığı gollerle değil, sahadaki mücadeleci ruhuyla da Sivasspor camiasının sevgisini kazandı. Onunla birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inancımız tam. Taraftarımızın desteğiyle Manaj'ın formamızı daha büyük zaferlere taşıyacağına eminim. Yeni anlaşmanın hem Rey Manaj hem de Net Global Sivasspor'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun kırmızı-beyazlı formamız altında nice başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz."

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