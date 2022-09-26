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Rıza Çalımbay'dan ayrılık açıklaması: Nankör olan insanlar

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çarpıcı açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 13:25
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Sivasspor'da Rıza Çalımbay ayrılıyor mu? Flaş açıklama

Rıza Çalımbay'dan ayrılık açıklaması: Nankör olan insanlar
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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin ilk 7 haftasında istedikleri sonuçları alamadıkları için üzgün olduğunu söyledi.

Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu senaryoyu geçen sezon, ondan önceki sezon, yani her zaman yaşadık. Bunun en önemli sebeplerinden biri hem ligde hem Avrupa'da çok maç oynamamız. Transferlerin de takıma geç katılması dezavantaj oldu. Onların tam hazır olamamasından dolayı sıkıntılar yaşadık. Çok iyi oynadığımız, rahatlıkla kazanacağımız maçlarımız vardı, şanssızlıklar yaşadık. Bunlar maalesef sezon başında oluyor.

Biz çıkışı mutlaka yapacağız, iyi şeyler de yapacağız ama bunu taraftarlarla yapmamız gerekiyor. Taraftara sürekli söylüyorum, çağrı da yapıyorum, onlara ihtiyacımız var diyorum.

Biz konuştuğumuz zaman insanlar farklı düşünüyor. Bu futbolcular makine mi 2 ya da 3 günde bir maç oynayacak, uzak deplasmanlardan sabaha karşı gelecek. Ya kabulleneceksin ya da birinden vazgeçeceksin. Bu işin gerçeği bu veya çok iyi bir kadro oluşturacaksınız. 
Bizim dışımızda Avrupa'ya gidenler Başakşehir, Trabzonspor, Fenerbahçe istedikleri zaman istedikleri oyuncuyu alabiliyor. Biz 3,5-4 milyon avro verip bir oyuncu alamıyoruz. Bütün takım ancak o para ile yapılıyor. Kısıtlı bir şekildeyken de böyle şeyler yaşayabilirsiniz. Transfer yapmıyor değiliz, yapıyoruz ama geç olduğu için de bazen sıkıntılar oluyor. Gelen arkadaşımızın takıma uyum sağlaması, fizik olarak gelişmesi, bir oyuncuyu hemen alıp oynatamıyorsun. 

Milli aranın futbolcu arkadaşlarımıza çok büyük faydası olacak. Ondan sonra da hem lig hem de Avrupa'da gitmemiz gerekiyor.

Kimse benim kadar Sivasspor'u düşünemez. Ben buralıyım, buralarda büyük sorumluluk alıyorum. Burada her senemi çok başarılı şekilde geçirmek istiyorum. Zaten bu sene son senem, artık 4 yıldan sonra buradan ayrılmak istiyorum. Ona göre de hareket edeceğim. Buradan gideceksem bile mükemmel ve başarılı bir şekilde gitmek istiyorum, iyi şeyler yapmak istiyorum. Bu ayrılık öyle tamamen değil, 1-2 sene sonra tekrar gelirsin, burası bizim memleketimiz. Herkes buradan gidebilir biz gidemeyiz. Herkes eleştiri alabilir, eleştirisini aldıktan sonra buradan ayrılabilir ama biz ayrılamayız. Biz buranın insanıyız, burası benim memleketim. Buraya ben çalışsam da çalışmasam da her zaman geleceğim. Bendeki sorumluluk çok büyük, burada yönetim ve taraftarın bizlere yardımcı olması gerekiyor. Eğer sıkıntılı bir zamandaysak şu anda bizim çok destek almamız gerekiyor. Birbirimizi desteklememiz gerekiyor. Taraftar bize destek versin ki biz de çok güzel şeyler yapalım.

Futbolda dün yok. Herkes bugüne bakıyor. Hani diyorlar ya futbol nankör, bana göre futbol değil, nankör olan insanlar. Bu takım neler yaptı, şu anda Avrupa'ya Anadolu'dan giden tek takım Sivasspor. Trabzonspor'u Anadolu takımı sayamazsın, Trabzonspor 4 büyüklerden biri. Başakşehir zaten herkesten fazla bütçeye, imkana sahip. Bunlar bir başarı aldıkları zaman bence gayet normal, alamazlar ise kötü."

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