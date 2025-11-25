Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor'da herkesi hayretler içerisinde bırakan bir gelişme yaşandı.

Sezon başında Brezilya ekibi America-MG'den transfer edilen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Luan Campos Sivasspor'dan başına buyruk bir şekilde ayrıldı.

Dün gece eşyalarını toplayarak tesisleri terk eden ve yasal temsilcisi olmayan bir kişi aracılığıyla kulübe sözleşmenin feshedildiğine dair bir bildirim gönderen Luan Campos hakkında hukuki adımların atılacağı açıklandı.

Sivasspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

“Profesyonel futbolcularımızdan Luan Campos, dün gece geç saatte eşyalarını da alarak izinsiz şekilde ve hiçbir gerekçe bildirmeden tesislerimizi terk etmiş; bunu takiben, yasal temsilcisi olmayan bir kişi tarafından gönderilen mevzuata aykırı bir bildirim ile taraflar arasındaki sözleşmenin feshedildiği tarafımıza iletilmiştir. Futbolcunun usulüne uygun fesih bildirimi beklenmekte olup, bunun alınmasını takiben sözleşmenin haklı neden olmaksızın feshi nedeniyle yetkili merciler önünde futbolcu aleyhine gerekli hukuki adımlar atılacaktır."