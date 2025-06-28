Sivasspor'da yeni başkan Gökhan Karagöl oldu

Sivasspor Kulübünün olağanüstü genel kurulu Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda konuşan Karagöl, kulübün kuruluşundan itibaren emek harcayanlara teşekkür etti.

Kırmızı-beyazlı ekibin şanssız bir sezon geçirerek Süper Lig'e veda ettiğini anımsatan Karagöl, 10 gün önce yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla başkanlığa aday olduklarını açıkladıklarını hatırlattı.

Karagöl, projeleri hakkında bilgiler vererek, "Bu şehirde birlik ve beraberlik adına 'yiğit düştüğü yerden kalkar' deyip elimizi değil bütün vücudumuzu bu sorumluluğun altına koyduk." dedi.

"EVİMİZE GERİ DÖNMEK İSTİYORUZ"

Birlik ve beraberlik içerisinde şehirdeki ve bütün dünyadaki Sivaslılara hak ettiği mutluluğu yaşatmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurgulayan Karagöl, şunları kaydetti:

"Kulübün mali yapısı, finansal disiplin ve borç yapısı bizim için olmazsa olmaz. Sürdürülebilir projeler, sabit gelirler, taşıma suyuyla değirmenin dönmediği maalesef Türk futbolunun ekonomik yapısının içerisinde daha güzel daha kalıcı sürdürülebilir projelerde hedeflerimiz arasında. İnsanların çok çabuk ulaşacağı 1 milyon 58 bin sms projesini de önümüzdeki günlerde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bizim için en önemli faktörlerden birisi 12. adam olarak görülen, bizim için 1. adam olan taraftarımız. Sivasspor’u seven, yürekten inanan ilk maçımızdan son maçımıza kadar bizleri destekleyecek olan taraftarımız bizim birinci adamımız olacak. Buradan Sivas’ın paydaşlarına sesleniyorum bizden desteğinizi esirgemeyin. Bu sene bütün tuşlara basmamız lazım ki sezon sonunda o kürsüye çıkıp hep beraber mutluluğu yaşayıp evimize geri dönmek için elimizden gelen gayreti gösterelim. Sizlerden isteğim bundan sonra da elinizden gelen desteği göstermeniz."