Sivasspor'dan Adana Demirspor'a farklı tarife

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Net Global Sivasspor - Adana Demirspor karşılaşması ev sahibi takımın 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
13. dakikada topla buluşan Efkan Bekiroğlu, topu ceza sahasındaki Manaj’a aktardı. Göğsü ile topu kontrol eden Manaj, kaleciyi çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu. 1-0
17. dakikada sol kanattan yapılan ortayı Bekir Böke ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan Rodrigues pasını Manaj’a aktardı. Sağ ayağıyla vuruş yapan Manaj, topu filelerle buluşturdu. 2-0
35. dakikada Adana Demirspor'da kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Salih Kavrazlı'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
48. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun pasında sağ kanatta topla buluşan Bekir Böke ceza sahasına girdi. Bekir Böke, topu kale alanı içerisindeki Rodrigues’e aktardı. Topu kontrol eden Rodrigues, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-1
52. dakikada Adana Demirspor savunmasından seken topu önünde bulan Rodrigues kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sağ ayağıyla vuruş yapan Rodrigues çerçeveyi tutturamadı.
68. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun pasında topla buluşan Manaj, koşu yapan Bekir Böke’yi gördü. Topu kontrol eden Bekir Böke, aşırtma vuruş ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-1
76. dakikada orta alanda topla buluşan Manaj, savunma arkasına Efkan Bekiroğlu’na pas attı. Topla ilerleyen Efkan Bekiroğlu, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta golünü attı. 5-1