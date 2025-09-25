Sivasspor'dan anlamlı çağrı! Gelirin tamamı bağışlanacak

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Serikspor’u konuk edecek Sivasspor, karşılaşmadan elde edilecek tüm gelirleri Gazze’deki mağdur halka bağışlayacak.

MAÇ GELİRİNİN TAMAMI BAĞIŞLANACAK

Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda maç gelirlerinin tamamının “Gazze’deki Soykırıma Sessiz Kalma” sloganı kapsamında bağışlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, “Gazze’de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak ve mazlum Filistin halkına destek olmak amacıyla bu karar alınmıştır” denildi.

KOREOGRAFİ GÖSTERİSİ OLACAK

Müsabaka öncesinde Filistin’e destek amacıyla özel bir koreografi gösterisi yapılacağı da belirtildi. Sivasspor’dan yapılan çağrıda, “Tüm taraftarlarımızı hem takımımıza destek olmak hem de Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek için BG Grup 4 Eylül Stadyumu’na bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.