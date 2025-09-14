Sivasspor'dan kaza geçiren futbolcuların sağlık durumuyla ilgili açıklama

Kaynak: İHA
Sivasspor Başkanı Gökhan Karagöl, Sarıyer maçı sonrasında kulüp tesislerine dönerken kaza geçiren üç futbolcudan ikisinin taburcu edildiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor’un, Sarıyer'le oynadığı maçı izleyen altyapı oyuncularını taşıyan araç dün akşam kaza yaptı.

Futbolcuların sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yapan Sivasspor Başkanı Gökhan Karagöl, "Dün akşam Sarıyer karşılaşmamızın ardından altyapı sporcularımızın da içinde bulunduğu aracın yaşadığı trafik kazası hepimizi derinden üzmüştür. Çok şükür ki kazada yaralanan üç evladımızdan ikisi tedavilerinin ardından taburcu olmuştur" dedi.

Bir futbolcusunun tedavisinin devam ettiğini aktaran Karagöl, "Bir evladımızın ise tedavisi hastanede sürmekte olup, kısa süre içinde taburcu olmak üzeredir. Evladımıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyorum. Bu süreçte sporcularımızın ve ailelerinin yanında olan yöneticilerimize, sağlık ekiplerine ve desteklerini esirgemeyen camiamıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sivassporlu oyuncular kaza geçirdiSivassporlu oyuncular kaza geçirdi

