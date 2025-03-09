Sivasspor'dan muhteşem geri dönüş! 3-1

Süper Lig'in 27'nci haftasında Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Göztepe'yi Charisis ve Bekir'in golleriyle 3-1 mağlup etti. Kırmızı-Beyazlılar Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk maçta galibiyetle tanıştı. Sivasspor 21'inci haftadaki Kayserispor maçının ardından 5 hafta sonra yeniden galibiyetle tanıştı.

2'nci dakikada sağ kanattan Efkan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanında Koita kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

3'üncü dakikada sol kanattan Efkan'ın ceza alanına gönderdiği ortada Manaj kafayı vurdu, üst direğe çarpan top kale içine düştü. Topun tamamının çizgiyi geçmediği gerekçesiyle gol kararı çıkmadı. Pozisyonda Koray ile çarpışan ve bilincini kaybeden Manaj, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

19'uncu dakikada İsmail'in soldan ortasında ceza alanında Miroshi'nin kafa vuruşu üst direkten auta çıktı.

32'nci dakikada, sakatlanan Manaj'ın yerine oyuna giren Simic de takım arkadaşı Efkan ile çarpıştığı pozisyonda sakatlanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

33'üncü dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Miroshi son çizgiye inerek topu içeriye doğru çevirdi. Arka direkte Matsuki'nin sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

43'üncü dakikada Göztepe'de sarı kartı bulunan Koray Günter, Koita'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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47'nci dakika ceza alanı dışından Efkan'ın şutunu kaleci Lis çeldi.

48'inci dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Uğur ceza alanına ortaladı. Rodrigues'in kafayla arkaya sektirdiği top, Koita'dan müsait durumdaki Charisis'e gitti. Onun plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

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53'üncü dakikada orta alandan aldığı topla hareketlenen Efkan, önü boşalınca boş pozisyonda kaleyi denedi, top üstten auta gitti.

55'inci dakikada sol kanattan Uğur'un ortasında Koita kafa vuruşunu yaptı, top direğin hemen üstünden auta gitti.

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65'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Murat ortaya yönelip kaleye sert vurdu, içeri hareketlenen Bekir'in dokunduğu top ağlarla buluştu: 2-1.

77'nci dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatan hareketlenen Uğur'un pasında ceza alanında topu kontrol edip kaleye yüzünü dönen Bekir'in vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu: 3-1.

Karşılaşma 3-1 sona erdi.