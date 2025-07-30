Sivasspor'dan Rey Manaj'a teşekkür

Sivasspor, takımdan ayrılan golcü oyuncu Rey Manaj’a teşekkür etti.

Sivasspor Kulübü, Al-Sharjah ile anlaşan Rey Manaj için sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayımladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonunda kadromuza kattığımız Rey Manaj'ın kalıcı transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Sharjah ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun transferine dair resmi prosedürler bugün tamamlanmıştır. Kulübümüzle geçirdiği süre boyunca göstermiş olduğu performans ve takımımıza verdiği katkı dolayısıyla Rey Manaj'a teşekkür ediyor, yeni kulübünde ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sivasspor formasıyla toplam 63 müsabakada görev yapan Arnavut santrfor, 34 kez rakip fileleri havalandırırken 8 de asist yaptı.