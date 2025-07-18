Sivasspor'dan tatsız prova

Kaynak: İHA
Sivasspor'dan tatsız prova

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu öncesi kamp çalışmaları kapsamında İran Ligi takımlarından Tractor FC ile hazırlık maçında karşılaşan Sivasspor, sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.

Yeni sezona Bolu'da hazırlanan Sivasspor, kamptaki ilk hazırlık maçında Tractor FC ile karşılaştı. Yiğidolar rakibine 4-0 yenildi.

SIRADAKİ RAKİP ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

Karşılaşmayı hakem Süleyman Bahadır yönetirken yardımcılıklarını ise Burak Sami Şad ve Batuhan Bıyıklı yaptı. Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz maça; Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Oğuzhan Aksoy, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Samuel Moutoussamy, Veljko Simic, Emre Gökay, Erdem Güleç, Bekir Turaç Böke 11'iyle başladı.

Mücadeleyi Sivasspor Kulüp Başkanı Gökhan Karagöl de takip etti.
Kırmızı-beyazlılar kamptaki ikinci hazırlık maçında 22 Temmuz Salı günü saat 17.00'de Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

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