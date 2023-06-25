Sivasspor'dan teknik direktör açıklaması

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Sivasspor'da teknik adam arayışları sürerken, kulüpten bir açıklama geldi.

Sivasspor'dan teknik direktör açıklaması

Sivasspor Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, çok yakın zamanda teknik direktörün açıklanacağı belirtilerek, "Kariyer hedefi olan, genç, Sivas'ımızı ve kulüp yapımızı bilen teknik adamlar üzerinde tüm yönetim kurulu olarak çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yeni dönemde hem direkt olumlu sonuç alınacak transferler hem de öz kaynaktan çıkartılacak genç futbolcularla başarıya ulaşılacağı aktarılan açıklamada, "Bu yolda yeni teknik direktörümüz en büyük güvencemiz olacak. Demir Grup Sivasspor taraftarı transfer konusunda yönetim kuruluna güvenmelidir. Hem teknik direktörümüz hem de scout ekibimizle transfer çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yeni teknik direktör açıklandıktan sonra planlı şekilde sürdürülen transfer politikasının meyvelerinin yakın zamanda alınıp kamuoyuyla paylaşılacağı vurgulanan açıklamada, "Yiğidolar, bu sene birlik olma senesi. Stadyumu coşkunuzla doldurup, takımımıza enerjimizi sonuna kadar verelim. Bu sene birlikte mücadele edelim, birlikte zaferler kazanalım. Sivasspor taraftarıyla bütünleşince hiçbir güç karşısında direnemez." denildi. (AA)

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