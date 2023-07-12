Sivassporlu Ahmed Musa yüzünden FIFA'dan Al-Nassr'a yasak geldi

FIFA, Ahmed Musa'nın transferinde Leicester City'e bonservisi tam ödememesi nedeniyle Ronaldo'nun takımı Al-Nassr'a ceza verdi.

Sivassporlu Ahmed Musa yüzünden FIFA'dan Al-Nassr'a yasak geldi

Cristiano Ronaldo'nun takımı Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a FIFA'dan yasak geldi.

FIFA'nın almış olduğu karara göre Al Nassr, Ahmed Musa'nın transferinde bonusların tamamını Leicester City'e ödemedi.

Bu nedenle Al Nassr'a FIFA tarafından yasak koyuldu.

Suudi Arabistan ekibi borcunu ödeyemediği için transfer ettiği futbolculara lisans çıkartamıyor.

Ayrıca bu oyuncuları FIFA'nın organizasyonlarında oynatamıyor.

Al Nassr'ın Leicester City'e 390 bin Sterlin'i ödemesi durumunda yasak kalkacak.

16.5 MİLYONA ALINMIŞTI
Al Nassr, Ahmed Musa'yı Leicester City'den 2018 yılında 16.5 milyon euro'ya renklerine bağlamıştı.
2020 yılında ise Suudi Arabistan ekibi oyuncuyu serbest bırakmıştı.

Öne Çıkanlar
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Son Haberler
Zamları en iyi anlatan karikatür. Ekonomistler bu karikatüre şapka çıkaracak Güncel
Zamları en iyi anlatan karikatür. Ekonomistler bu karikatüre şapka çıkaracak
İbrahim Üzülmez'den Alpaslan Öztürk'e çok sert yanıt: Saha kenarına tuvaletini yapardı Spor
İbrahim Üzülmez'den Alpaslan Öztürk'e çok sert yanıt: Saha kenarına tuvaletini yapardı
Instagram takipçi nasıl arttırılır 2023 Güncel
Instagram takipçi nasıl arttırılır 2023
Nesrin Cavadzade son pozları ile büyüledi Magazin
Nesrin Cavadzade son pozları ile büyüledi
İznik Roma Tiyatrosu’nda çalışmalar sürüyor Kültür Sanat
İznik Roma Tiyatrosu’nda çalışmalar sürüyor
TELE1’in kapanma tarihi belli oldu. RTÜK tebliğ etti Güncel
TELE1’in kapanma tarihi belli oldu. RTÜK tebliğ etti
Bayern Münih Harry Kane için fiyat artırdı Spor
Bayern Münih Harry Kane için fiyat artırdı