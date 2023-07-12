Sivassporlu Ahmed Musa yüzünden FIFA'dan Al-Nassr'a yasak geldi

Cristiano Ronaldo'nun takımı Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a FIFA'dan yasak geldi.

FIFA'nın almış olduğu karara göre Al Nassr, Ahmed Musa'nın transferinde bonusların tamamını Leicester City'e ödemedi.

Bu nedenle Al Nassr'a FIFA tarafından yasak koyuldu.

Suudi Arabistan ekibi borcunu ödeyemediği için transfer ettiği futbolculara lisans çıkartamıyor.

Ayrıca bu oyuncuları FIFA'nın organizasyonlarında oynatamıyor.

Al Nassr'ın Leicester City'e 390 bin Sterlin'i ödemesi durumunda yasak kalkacak.

16.5 MİLYONA ALINMIŞTI

Al Nassr, Ahmed Musa'yı Leicester City'den 2018 yılında 16.5 milyon euro'ya renklerine bağlamıştı.

2020 yılında ise Suudi Arabistan ekibi oyuncuyu serbest bırakmıştı.