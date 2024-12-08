Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi

Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, Galatasaray maçında faul yaptığı Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 3-2 mağlup etti.

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Maçın son dakikalarında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert faul spor gündemine düştü. Sivasspor'un futbolcusu Manaj, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Rey Manaj, paylaşımına şu ifadeleri kullandı:

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Barış Alper Yılmaz’ın pozisyonuna ilişkin çarpıcı iddia: Bana operasyon yapıyorlarTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Barış Alper Yılmaz’ın pozisyonuna ilişkin çarpıcı iddia: Bana operasyon yapıyorlar

“Bugün maçta profesyonel futbol hayatımda yaşamak istemediğim bir durumla karşı karşıya kaldığım için çok üzgünüm.

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Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak veya sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisine ve futbol kamuoyuna belirtmek isterim. Maç skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım.”

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