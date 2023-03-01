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Sivasspor'dan yardım kampanyası

Sivassporlu futbolcular yardım kampanyası için harekete geçti. Yıldız oyuncular video kliple bağış kampanyasına destek verdi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 16:28
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Sivassporlu futbolcular yardım kampanyası için klipte oynadı

Sivasspor'dan yardım kampanyası
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un bazı futbolcuları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında deprem felaketi sonrası başlatılan dayanışma ve yardım kampanyasına destek için hazırlanan video klipte yer aldı.
Kırmızı-beyazlı ekip tarafından hazırlanan klipte futbolcular Ziya Erdal, Hakan Arslan, Fredrik Ulvestad, Dimitrios Goutas, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie, Charis Charisis ve Robin Yalçın, kampanyaya destek çağrısında bulundular.
Kampanyaya destek vermek isteyenler "omuzomuza.org" web sitesinden kredi kartı bilgileriyle yardımda bulunabilecek. Katılımcılar, ayrıca DESTEK yazıp 8332'ye mesaj göndererek SMS ile de bağış yapabilecek.
Kampanya, 15 Haziran'a kadar devam edecek.

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