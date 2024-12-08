Sivassporlu oyuncudan Barış Alper Yılmaz’a tartışılan hareket! Hakem VAR’a gitti, pozisyonu film izler gibi izledi!

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Sivassporlu oyuncudan Barış Alper Yılmaz’a tartışılan hareket! Hakem VAR’a gitti, pozisyonu film izler gibi izledi!

Sivasspor’lu futbolcu Rey Manaj, maçın uzatma dakikalarında Barış Alper Yılmaz’ın ayağına kasıtlı olarak bastı. Hakem pozisyonu izlemesi için VAR’a gitti ancak kırmızı kart göstermedi. Barış Alper Yılmaz sahadan sedye ile ayrıldı. Yaşanan olay, futbol yorumcuları tarafından skandal olarak değerlendirildi.

Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor, Galatasaray’ı konuk etti. Bol gollü geçen maçta Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin de derbide Beşiktaş'a puan kaybetmesiyle, aradaki puan farkı 6'ya yükseldi.

Maçın uzatma dakikalarında yaşanan bir pozisyon büyük tepki topladı. Sivasspor’lu futbolcu Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz’ın ayağına net bir şekilde kasıtlı olarak bastı.

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Hakem pozisyonu görmesine rağmen rakibe sadece sarı kart gösterdi. VAR’ın ısrarla çağırması sonrası VAR’a giden hakem pozisyonu izlemesine rağmen Rey Manaj’a kart göstermedi.

Yaşanan olay futbol yorumcuları tarafından skandal olarak değerlendirildi.

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