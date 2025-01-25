Sivasspor’un 8 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Kaynak: AA
Sivasspor’un 8 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Süper Lig’in 21. haftasında Sivasspor, Kayserispor’u ağırladı. Karşılaşmayı 5-2 kazanan Sivasspor’un 8 maçlık galibiyet hasreti sona erdi. Kayserispor, gördüğü 2 kırmızı kartla maçı 9 kişi tamamladı.

Süper Lig'in 21. haftasında Ömer Erdoğan'ın takımı Sivasspor, sahasında Sinan Kaloğlu'nun takımı Kayserispor'u ağırladı. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi Sivasspor, 5-2'lik skorla kazandı.

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Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 5 ve 90+2. dakikalarda Rey Manaj, 10. dakikada kendi kalesine Onurcan Piri, 45+1. dakikada Garry Rodrigues ve 77. dakikada Emrah Başsan attı. Kayserispor'un golleri 46. dakikada Duckens Nazon ve 90+1'de Boa Morte'den geldi.

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Kayserispor, 23. dakikada Stephane Bahoken'in kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı. Bahoken, takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya fiziki müdahalesi sonrası kırmızı kart gördü. Kayserispor, Joseph Attamah'ın 86'da kırmızı kart görmesinin ardından karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

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Sivasspor, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Bu sonucun ardından Sivasspor, 23 puana yükseldi. Kayserispor, 16 puanda kaldı. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Sivasspor, Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

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