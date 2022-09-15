﻿Böyle şey görülmedi: Sivasspor'un Cluj maçı öncesi formaları kayboldu

Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin 2. haftasında Cluj ile oynayacağı maç öncesi formaların olduğu malzeme sandığı Romanya'da havalalanında kayboldu.

Aramalara rağmen formalar bulunamadı. Sivasspor, rakibine ve UEFA yetkililerine bildirince onay aldı. Temsilcimiz sahaya Rumen ekibinin beyaz formasıyla çıkarken, formalara Sivasspor’un logosu basıldı.

Sivasspor'dan yapılan açıklamlada “CFR Cluj ile oynayacağımız maç için Romanya’ya gelen Demir Grup Sivasspor’umuzda, maçta giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı’nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız alternatif forma ile sahaya çıkacaktır” denildi.