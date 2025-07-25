Sivasspor'un golcüsünün yeni adresi belli oldu!

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Sivasspor'un golcüsünün yeni adresi belli oldu!

Küme düşen Sivasspor'un yıldız forveti Rej Manaj, Birleşik Arap Emirlikleri kulübüyle anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de küme düşen Sivasspor'un Arnavut golcüsü Rey Manaj'ın yeni adresi belli oldu. 28 yaşındaki golcünün Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer olacağı öğrenildi.

Sacha Tavolieri ve Suudi basınında çıkan haberlere göre, Al Sharjah, Rey Manaj transferinde mutlu sona ulaştı ve kısa süre içerisinde resmi açıklama yapılacak.

Piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Arnavut futbolcu için Al Sharjah'ın Sivasspor'a 2 milyon euro ödeyeceği iddia edildi. Manaj'ın ise 2.5 milyon euro net maaş alacağı aktarıldı.

Sivasspor formasıyla 63 maça çıkan Rey Manaj, 34 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.

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