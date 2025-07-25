Sivasspor'un golcüsünün yeni adresi belli oldu!

Süper Lig'de küme düşen Sivasspor'un Arnavut golcüsü Rey Manaj'ın yeni adresi belli oldu. 28 yaşındaki golcünün Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer olacağı öğrenildi.

Sacha Tavolieri ve Suudi basınında çıkan haberlere göre, Al Sharjah, Rey Manaj transferinde mutlu sona ulaştı ve kısa süre içerisinde resmi açıklama yapılacak.