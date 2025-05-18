Sivasspor’un hüzünlü sonu: Avrupa’dan kümeye

Sivasspor, Samsunspor’a mağlup olarak Trendyol Süper Lig’e lige veda etti. Son olarak 2015-16 sezonunda 11 yıl aralıksız yer aldığı Süper Lig sezonunu 17. tamamlayarak 1. Lig'e düşen Sivasspor, 2016-17 sezonunda 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak tekrar Süper Lig'e yükseldi.

2021-2022 sezonunda kulüp tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nı kazanan Sivasspor, Rıza Çalımbay döneminde 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 sezonlarında üst üste Avrupa kupalarına katılarak önemli bir başarı elde etmişti.

ÇALIMBAY DA ÇARE OLAMADI

Sezona Bülent Uygun yönetiminde başlayan Sivasspor, kötü gidişatın ardından tecrübeli çalıştırıcısı ile 16. Hafta sonunda yollarını ayırmıştı. Daha sonra göreve getirilen Ömer Erdoğan 9 lig maçında 1 galibiyet beraberlik ve 5 mağlubiyet alınca görevden alındı. Son olarak göreve getirilen Rıza Çalımbay da kötü gidişata engel olamazken son 2 hafta öncesi Sivasspor’un küme düşmesi kesinleşti.

SAMSUNSPOR'DAN TRAJİK İNTİKAM

Samsunspor’a 1-0 mağlup olarak küme düşen Sivasspor, 2012 yılında da rakibini mağlup edip kümeye yollamıştı. 7 Nisan 2012’de oynanan maçta Sivasspor 2-1 kazanarak Samsunspor’un alt lige düşmesine sebep olmuştu. Samsunsporlular’ın intikam maçı olarak gördüğü karşılaşmada trajik bir şekilde bu kez Sivasspor küme düşen taraf oldu.