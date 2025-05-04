Sivasspor’un iptal edilen golünde karar doğru mu? Eski hakemler açıkladı

Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray kendi evinde 4-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyete getiren gollerin 2’si Osimhen’den gelirken Torreira ve Barış Alper 1’er golle galibiyete katkı sağladı. Sivasspor’un tek golünü ise Manaj kaydetti.

Galatasaray aldığı galibiyetle şampiyonluk yarışında Fenerbahçe’ye karşı avantajını korumayı başardı

Maç sonrası sarı kırmızılı taraftarlar büyük sevinç yaşarken tartışmalı pozisyonlarda çıkan kararların doğru olup olmadığı merak konusu haline geldi. Özellikle Sivasspor’un iptal edilen golündeki karar en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran Beinsports’ta yayınlanan Trio programında tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Eski hakemlerin yaptığı değerlendirmeler şöyle:

12. dakikada Camara'nın Osimhen'e yaptığı faule kart gösterilmeli miydi?

Bülent Yıldırım: Riskli bir bölge. Camara'nın yaptığı faulün karşılığı dikkatsiz faul. Sarı kart olmalıydı.

Deniz Çoban: Sarı kart gösterilmeliydi.

Bahattin Duran: Tartışmasız bir sarı kart. Hareketin biraz daha yoğunluğu olsa kırmızı kart bile olabilirdi.

45. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun Davinson'a yaptığı faule kart gösterilmeli miydi?

Bülent Yıldırım: Sarı karttan şüphem yok. Efkan'ın suratını gördünüz mü? Ne gelecek diye bekliyor. Kart çıkmayınca rahatladı.

Deniz Çoban: Efkan tamamen futbolun dışına çıkıyor. Rakibine çelme ile tekme arasında faul yapıyor. Kontrolsüz hareket, sportmenlik dışı hareket. Her türlü sarı kart. Buna faul çaldıktan sonra sarı kart göstermek gerekiyor.

Bahattin Duran: Efkan'ın topla oynama niyeti ve şansı yok. Sarı kart.

76. dakikada Mertens'in sarı kart gördüğü pozisyonda aldatma var mı? Hakem kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Hakem ikinci yarı skorun etkisiyle bazı şeylere fantastik baktı. Mertens şarj almak için topla rakip arasına girdi. Etkili bir faul söz konusu değil. Buna asla aldatma diyemeyiz. Mertens de penaltı almak niyetinde değil. Pozisyon gereği bir hadise var. Devam kararı doğru olurdu.

Deniz Çoban: Aldatma var demek niyet okumak demektir. Bu pozisyonda karar devam olmalıydı. Aldatma olduğunu düşünmüyorum ama penaltı da değil.

Bahattin Duran: Pozisyon kesinlikle penaltı değil. Bu mücadelede en doğru karar devam olmalıydı.

89. dakikada Sivasspor'un iptal edilen golünde karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Bizim ligimize has bir şey. 50-60 bin kişinin önünde hakem, Riva'dan gelen informasyonu anlamaya çalışıyor, futbolcular hakemin kulağının dibinde bağrışıyor. Mertens topu çaldı. Uygulamada bu faul. Topla oynayan Mertens, teması yapan da Pritchard. Karar doğru.

Deniz Çoban: Birinin futbol mantığına sığmayabilir. Ama futbol oyun kuralları yorumunda bir oyuncunun ayağını topa savurduğu sırada başka bir oyuncunun topu temiz şekilde uzaklaştırması talihsiz bir pozisyondur. VAR'ın karışabildiği alanlar çok sınırlı. Birçok şeye karışamıyor. Karıştığı zamanlarda da hakem kararlarına yüzde 2'lik bir katkı var. Değer mi bu kadar yatırıma?

Bahattin Duran: Yardımcı hakemin burada yaptığı tek doğru şey top ağlara gittikten sonra bayrak kaldırması. Ama Esat Sancaktar gibi tecrübeli bir hakem bir pozisyonda 2 hata yaptı. Ofsayt yok. Sadece prosedürü doğru uyguladı. Topla Galatasaralı oyuncu oynadı. Koita ofsayt pozisyonunda değildi. Ofsaytta hata var. Hakemle VAR arasında iletişim problemi var. Muhtemelen VAR'da ofsayt olmadığı söylendiği için hakem santrayı gösterdi. Önce iletişim kazası yaşanıyor ama sonrasında yaşanan golün iptali kararı doğru.