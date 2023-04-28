Sivasspor'un konuğu Fenerbahçe

Sivasspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 34. defa karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 33 karşılaşmanın 18’ini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı. 8 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Kırmızı-beyazlı takımda bu karşılaşma öncesi sakat veya cezalı oyuncu ise bulunmuyor.

MAÇLAR GOLLÜ GEÇİYOR

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig’de yapılan 33 mücadelede toplam 111 gol atıldı. Geride kalan müsabakalarda Sivasspor 43, Fenerbahçe ise 68 kez fileleri havalandırdı. Bu karşılaşmalarda maç başına gol ortalaması 3.99 olarak gerçekleşti.

6 İSİM CEZA SINIRINDA

Bu maç öncesi Sivasspor’da 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda başarılı savunmacı Caner Osmanpaşa, orta sahalar Fredrik Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Charis Charisis ve Hakan Arslan ile golcü oyuncu Max Gradel, Fenerbahçe maçında sarı kart görmeleri alinde bir sonraki hafta oynanacak Ümraniyespor mücadelesinde görev yapamayacak.

ÇALIMBAY 9 MAÇIN 1'İNİ KAYBETTİ

Yabancı meslektaşlarını konuk ettiği son 9 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden teknik direktör Rıza Çalımbay, söz konusu karşılaşmalardan 5 galibiyet ve 3 beraberlik çıkardı. Çalımbay, tek mağlubiyetini ise bu sezon Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı Adana Demirspor'dan 2-1’lik skorla aldı. (İHA)