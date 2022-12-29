Feyyaz Uçar'dan Sivasspor'un sayılmayan golüne flaş yorum

Sivasspor-Galatasaray maçı tartışmalı kararlara sahne oldu.

Maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

Ancak en çok konuşulan pozisyon Sivasspor'un sayılmayan golü oldu.

50. dakikada da bir faul atışı kazandı. Yapılan orta ceza alanını karıştırdı. Muslera iki kez topu çıkardı. 3. kez Ulvestad vurdu. Muslera yine müdahale etti ama top çizgiyi geçti.

Hakem Erkan Özdamar önce golü verdi. Ancak sonra VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu kenara giderek izledi ve golü iptal ederek endirekt vuruş verdi.

İptale Sivassporlular büyük tepki gösterdi.

Feyyaz Uçar da Beinsports'taki programda pozisyonu ilginç ifadelerle değerlendirdi. Uçar, "Hakem neden golü vermedi, hala anlayabilmiş değilim. Bir süre VAR'ı dinledi. Sonra gitti uzun süre izledi. Ve golü iptal etti. Bence kendisi de neden iptal ettiğini bilmiyor. VAR'daki Özgüç Türkalp'ten başka da kimse bilmiyor herhalde" dedi.