Sivasspor'un son deplasman galibiyetini aldığı tarih akıllara durgunluk verdi!

Kaynak: AA
Sivasspor'un son deplasman galibiyetini aldığı tarih akıllara durgunluk verdi!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Sivasspor, kümede kalma yolunda büyük bir darbe aldı. Kırmızı-beyazlı ekibin, son deplasman galibiyetinin üzerinden geçen gün sayısı ise şaşırttı.

Süper Lig'de rakip sahada son olarak 10. haftada Adana Demirspor'u 4-2 yenen Sivasspor, 25 Ekim 2024'ten beri deplasmanda galip gelemiyor.

Deplasman galibiyeti hasreti 191 güne çıkan Sivasspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 16 maçtan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 mağlubiyetle ayrılarak 8 puan topladı.

Kırmızı-beyazlılar iç sahada oynadığı 17 maçtan 7'sini kazandı, 5 kez berabere kaldı, 5 kez de mağlup olarak 26 puanı hanesine yazdırdı.

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SİVASSPOR'UN BU SEZON DEPLASMANDA 2 KEZ KAZANDI

Sivas temsilcisi, deplasmandaki maçlarında sadece Bellona Kayserispor ve Adana Demirspor'u mağlup etmeyi başardı.

Dış sahada TÜMOSAN Konyaspor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş, Göztepe, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Trabzonspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK, RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Galatasaray'a mağlup oldu.

RIZA ÇALIMBAY'IN GALİBİYET ALAMADI

Sezona teknik direktör Bülent Uygun ile başlayan, Ömer Erdoğan ile devam eden Sivasspor, kötü gidişatın ardından 3. kez göreve getirdiği Rıza Çalımbay yönetiminde deplasman galibiyeti yaşayamadı.

5 Mart'ta göreve gelen Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin başında 4'ü iç sahada, 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 karşılaşmaya çıktı.

Çalımbay yönetimindeki Sivasspor iç sahada Göztepe'yi, Adana Demirspor'u, Onvo Antalyaspor'u mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

Kırmızı-beyazlılar, Çalımbay yönetiminde çıktığı dış saha maçlarında ise Atakaş Hatayspor'a, Kasımpaşa'ya ve Galatasaray'a mağlup olurken Çaykur Rizespor ile berabere kaldı.

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