Sivasspor'un teknik direktörü belli oldu

Sivasspor, Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Servet Çetin'i getirdiğini açıkladı.

Sivasspor'un teknik direktörü belli oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Sivasspor, yeni teknik direktörünü açıkladı.

Rıza Çalımbay'dan boşalan koltuğa Servet Çetin geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Demir Grup Sivasspor’umuzda hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak görev yapmış eski milli futbolcumuz Servet Çetin, yeni dönemde teknik direktör olarak kulübümüze hizmet verecek.

4 sezon kulübümüze en iyi şekilde hizmet veren Servet Çetin’in, hem Sivas’ı hem de mevcut oyuncu grubumuzu en iyi tanıyan isimlerden biri olarak, bu görevi layığıyla yerine getireceğine şüphemiz yoktur. 2017 yılından itibaren farklı takımlarda antrenör olarak görev yapmış hocamızın, artık bilgi birikimini teknik direktör olarak aktarmasının hem Sivas, hem de Türk futbolu için bir kazanç olacağını düşünmekteyiz.

Servet Çetin hocamıza ve teknik ekibine güvenimiz tam olup, birlikte yürüyeceğimiz bu yolda başarılar dileriz. Medya Bilgilendirme: Yeni teknik direktörümüz Servet Çetin için 3 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda imza töreni düzenlenecek.'' ifadeleri kullanıldı.

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