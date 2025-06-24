Sivasspor'un teknik patronu belli oluyor

Sivasspor’da yaklaşan olağanüstü kongre öncesi hareketlilik devam ederken, gözler tek aday olarak seçime girecek başkan adayı Gökhan Karagöl’e çevrildi.

OSMAN ZEKİ KORKMAZ EN YAKIN İSİM

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Bu kapsamda Sivasspor başkan adayı Gökhan Karagöl, geçtiğimiz sezon İstanbulspor’u çalıştıran genç teknik adam Osman Zeki Korkmaz ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılarda teknik direktörlük için Korkmaz, göreve en yakın isim olarak görülüyor.

28 Haziran Cumartesi günü yapılacak kongrenin ardından Korkmaz’ın açıklanması ve Sivasspor ile anlaşmasının duyurulacağı öğrenildi.