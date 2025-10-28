Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor'da teknik direktör değişikliği yaşandı.

OSMAN ZEKİ KORKMAZ'IN YERİNE MEHMET ALTIPARMAK

Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayıran Sivasspor göreve 56 yaşındaki tecrübeli teknik adam Mehmet Altıparmak'ın getirildiğini duyurdu.

SİVASSPOR: "HOŞ GELDİN ŞAMPİYON HOCA"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Şampiyon Hoca! 7 kez şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam Mehmet Altıparmak, artık Sivasspor için mücadele edecek!" denildi.

LİGDE 7 MAÇTIR YENİLMİYOR

Ligde 14 puanla 11. sırada bulunan Sivasspor, 7 maçtır yenilmiyor. Üst sıraları hedefleyen Kırmızı Beyazlılar, Mehmet Altıparmak yönetiminde çıkışa geçmek istiyor.