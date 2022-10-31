İşte Sivas'ın Antalya 11'i

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Caner, Goutas, Murat, Keita, Hakan, Saba, Gradel, N'Jie, Yatabare
Fraport TAV Antalyaspor: Alperen, Güray, Kudryashov, Luyindama, Veysel, Bünyamin, Larsson, Nakajima, Fernando, Ufuk, Wright
Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Caner, Goutas, Murat, Keita, Hakan, Saba, Gradel, N'Jie, Yatabare
Fraport TAV Antalyaspor: Alperen, Güray, Kudryashov, Luyindama, Veysel, Bünyamin, Larsson, Nakajima, Fernando, Ufuk, Wright
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