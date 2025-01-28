Genel Müdürlüğün 23 Ocak 2025 tarihinde güncellediği verilere göre Sivas’ta 2 bin 806 Suriyeli yaşıyor.

2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 650 bin 401 kişinin yaşadığı Sivas’ta kayıtlı Suriyeli nüfusun il nüfusuna oranı yüzde 0,43 olarak açıklandı.

TÜRKİYE’DE 2 MİLYON 870 BİN 226 SURİYELİ YAŞIYOR

Göç İdaresi’nin verilerine göre Türkiye’de geçici koruma çerçevesindeki Suriyelilerin sayısı ise 2 milyon 870 bin 226 olarak kayıtlara geçti. En fazla Suriyelinin yaşadığı il 498 bin 885 kişi ile İstanbul oldu. İstanbul’u 401 bin 860 kişi ile Gaziantep, 243 bin 568 kişi ile Şanlıurfa, 211 bin 784 kişi ile Hatay, 209 bin 678 kişi ile Adana, 182 bin 889 kişi ile de Mersin izledi.